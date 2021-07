Roglič postal junak množic in požel simpatije po zahtevnem obdobju

Tokio, 28. julija - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v vožnji na čas na olimpijskih igrah v okolici dirkališča Fuji osvojil zlato medaljo. V cilju je za več kot minuto ugnal vse tekmece, pri čemer niti ni vedel, da bi že lahko začel zavirati. Ob vseh čestitkah, ki so deževale z vseh strani, je po težkem obdobju požel simpatije domače in svetovne javnosti.

"Nihče ne more ustaviti Rogliča, niti ciljna črta," je bil šaljiv posnetek, ki je hitro zakrožil po medmrežju, ko je 31-letnik še malce podaljšal olimpijsko preizkušnjo.

Tudi slovenski junak dneva je bil v cilju kar malce presenečen. "Res je, nihče mi ni nič rekel po radijski zvezi. Dosti podobno je vse videti v zaključku. Rekel sem si sicer, 'to je to', ko sem s kolesom prečkal črto. Ampak nihče mi ni nič rekel, tudi nikogar ni bilo tam blizu. Vprašal sem se, 'pišuka, moram še malo dlje iti?'. Je pa bilo še toliko moči oziroma sem imel dovolj 'šusa', da me je v tem delu še odneslo naprej," je simpatično za RTV Slovenija dejal dobitnik zlate kolajne.

Bržčas je bil tudi pod vtisom močnih zadnjih besed selektorja Andreja Hauptmana iz avtomobila, da je želel kar nadaljevati. "Ajde, gremo vse ven dat', da ti ne bo kaj žal. Ajde, gremo po zlato. Do cilja moraš priti mrtev, ajde, gremo po zlato," je v mikrofon kričal Hauptman, kot je bilo razvidno iz posnetka, ki ga je delil Val 202 na Twitterju.

Enaintridesetletni Kisovčan je bil danes povsem v svojem svetu. Zanesljivo je opravil z vsemi tekmeci in postal olimpijski prvak v vožnji na čas. Sploh po težavah v zadnjih tednih je to pravi obliž na rane in motivacija za preostanek sezone, v kateri ga, kot trenutno kaže, čaka še nastop na dirki po Španiji.

Čestitkam so se znova pridružili visoki predstavniki iz politike, na čelu s predsednikom države Borutom Pahorjem. "Bravo, Primož, kako ti to privoščim. Cela Slovenija ti to privošči," je napisal na Twitterju.

S pripisom, "olimpijsko. Čestitke @rogla", pa je objavo profila Slovenske turistične organizacije delil slovenski premier Janez Janša. Čestitkam so se pridružili tudi številni drugi iz slovenske politike.

Predvsem pa so deževale čestitke iz vrst športnikov. Slovenska kolesarja, Luka Mezgec in Jan Tratnik sta ob Primoževo ime prilepila veliko zlato kolajno, edina slovenska predstavnica v kolesarstvu Eugenia Bujak je ob tem zapisala le zgovorni "wow". Tadej Pogačar pa je vožnjo svojega rojaka in na cesti tudi tekmeca pospremil z besedami, "kakšna vožnja, Primož".

Posnetek njegovega prihoda v cilj, ko je bilo že jasno, da je osvojil zlato kolajno, so delili tudi nekdanji in zdajšnji alpski smučarji in smučarke, med drugimi Jure Košir, Ana Bucik, Maruša Ferk in Ilka Štuhec. Tudi smučarska tekačica Anamarija Lampič.

Na pripravah na evropsko prvenstvo so v fitnesu bučno navijali tudi odbojkarji na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom, ki je posnel vzdušje pred televizorjem. Rogliču so se poklonile tudi krovne športne zveze v državi, vključno s košarkarsko, ki bo skušala na krilih izjemnih uspehov slovenske odprave v Tokiu spisati tudi svojo veliko zgodbo.

"Ali je bil dober?" je po svoji kvalifikacijski vožnji dejal kajakaš Peter Kauzer. Nato pa mu je, ko je izvedel, da je osvojil zlato, iz srca čestital kar med izjavo za RTV Slovenija. Kauzer je izpostavil predvsem težave, s katerimi se je spopadal v zadnjih tednih.

Na trdem francoskem asfaltu so konec junija in v začetku julija splavale sanje o zmagi na letošnjem Touru, cestna dirka v Tokiu pa je bila zanj zaradi krčev nepremostljiva ovira v lovu na kolajno.

"Dejstvo je, da se vsakič pobere, ko pade. In očitno se pobere še močnejši. Ne vem ... Primož ima očitno rad velike zgodbe, dramatične preobrate. S tem nas nekako drži v šahu," je za STA Rogličevo, ne samo današnjo predstavo, temveč tudi številne druge, ocenil nekdanji kolesar Martin Hvastija.

Udeleženec olimpijskih iger leta 2000 v avstralskem Sydneyju je poudaril, da je Rogličeva želja po dobrem nastopu v Tokiu tlela vse od zime. "Primož se je pozimi dogovoril s selektorjem, da bo vozil kronometer. Odločitev ni od prejšnjega tedna ali meseca. Dolgo časa nazaj je bilo to že dogovorjeno. Primož je tudi na ta način prilagodil sezono vključno s pripravami na Tour. Po vsem, kar smo videli, je forma ostala. Temelj je bil, le sanirati je bilo treba poškodbe, da lahko sediš na kolesu in pripraviš telo na trpljenje," je še poudaril Hvastija.

Dodal je še, da bo Primož zaradi spodrsljaja na Touru na Vuelti branil skupno zmago, ni pa prepričan, da 31-letni Kisovčan sam ve, kako se je bo lotil ter kakšna bo tam njegova forma.

Ta pa ni bila vprašljiva v "uri resnice" v okolici dirkališča Fuji. Kot so tam nekoč drveli dirkalniki formule 1, tako je tokrat po ciljni ravnini do velikega uspeha odbrzel danes nenadkriljivi Roglič.

Uspeh ni ostal neopažen v njegovem bivšem "poklicu". Zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih, Norvežan Halvor Egner Granerud je tako na Twitterju zapisal: Najljubši olimpijec pristašev smučarskih skokov je osvojil zlato. Roglič, kakšen fant in kakšna predstava."

Jasno je tudi za konec Roglič privarčeval dovolj moči, da je na najvišji stopnički prikazal brezhiben telemark. Tokrat ne le za dvajsetico, temveč kar za olimpijsko zlato.