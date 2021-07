V Kobilarni Lipica uradno odprli prenovljen hotel Maestoso

Lipica, 28. julija - V Kobilarni Lipica so danes uradno odprli prenovljeni hotel Maestoso. Kot je ob tem dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, s tem investicij ni konec in napovedal gradnjo bazena s centrom dobrega počutja, postavitev osemenjevalnice, prenovo hotela Club in povečanje golfskega igrišča za devet lukenj.