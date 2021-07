Avishai Cohen Trio drevi s koncertoma na Jazz festivalu Ljubljana

Ljubljana, 29. julija - V okviru 62. Jazz festivala Ljubljana bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) drevi dvakrat nastopil Avishai Cohen Trio. Cohen je v Sloveniji prvič in doslej edinkrat nastopil pred 12 leti. Tokrat bo predstavil bo lanskoletni album Arvoles in še neizdane skladbe. Koncerta bosta ob 18. uri in ob 20.30.