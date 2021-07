Metaldays v manjši izdaji s sloganom Vikend utehe

Tolmin, 29. julija - Organizatorji so spomladi odpovedali najbolj množičen festival ob Sotočju, Metaldays, a ga bodo v manjši izdaji pod sloganom Vikend utehe le izvedli. Festivalski vikend se začenja že danes, koncerti pa bodo potekali do sobote. Drevi bodo nastopili Mist, Srd, Metalsteel in Decapitated, v prihodnjih dneh pa še osem drugih izvajalcev.