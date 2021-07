V Slovenj Gradcu množično cepljenje, v Celju aktivno vabijo na cepljenje

Slovenj Gradec/Celje, 28. julija - Bolnišnice, zdravstveni domovi in občine aktivno vabijo k cepljenju proti covidu-19. Slovenjgraška bolnišnica in Zdravstveni dom (ZD) Slovenj Gradec sta v torek organizirala množično cepljene brez naročanja in z možnostjo izbire cepiva, odzvalo se je 290 ljudi, med njimi je 10 mlajših od 16 let. Na cepljenje aktivno vabijo tudi v Celju.