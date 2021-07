Ljubljanska borza: Največ zanimanja za delnice Krke

Ljubljana, 28. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,23 odstotka vrednosti. Najprometnejše so delnice Krke, ki so se med blue chipi tudi najbolj podražile. Cenijo se delnice Petrola in Telekoma Slovenije.