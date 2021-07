Ploščica z Epom o Gilgamešu bo vendarle vrnjena Iraku

Washington, 28. julija - Ameriški sodnik je v torek potrdil zaplembo 3500 let stare glinene ploščice z Epom o Gilgamešu, ki je bila nekdaj del zbirke Muzeja Biblije v Washingtonu, kar bi lahko pomenilo vrnitev ploščice Iraku. Ploščica je le ena izmed več tisoč artefaktov, ki so jih ukradli iz Iraka in jih nato preprodali naprej.