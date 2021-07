V Avstrijski narodni knjižnici slepim berejo pametna očala

Dunaj, 29. julija - Slepi, slabovidni in dislektiki si lahko v Avstrijski narodni knjižnici brezplačno izposodijo posebna očala, s katerimi berejo knjige. Očala namreč prebrano pretvorijo v zvok in predvajajo po majhnem vgrajenem zvočniku. Pri tem lahko vsak uporabnik prilagodi glasnost in hitrost branja.