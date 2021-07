Policija ob odkritih kršitvah v tovornem prometu poziva k upoštevanju prometnih pravil

Kranj, 28. julija - Policisti so v torek na območju Policijske uprave Kranj poostreno nadzirali tovorni promet. V nekaj urnem nadzoru so ugotovili 15 kršitev prometnih pravil, od tega v desetih primerih pri voznikih tovornih vozil, so danes sporočili s policije. Policija zato poziva k upoštevanju prometnih pravil.