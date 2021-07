Na zasedanju Odbora za svetovno dediščino več novih vpisov na Unescov seznam

Peking, 28. julija - Odbor za svetovno dediščino Unesca, ki zaseda pod kitajskim predsedovanjem, je prižgal zeleno luč za več vpisov na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Med drugim so se nanj uvrstili ulica Paseo del Prado in park Retiro v Madridu, francosko mesto Nica ter rimske utrdbe vzdolž reke Ren in judovska dediščina v Nemčiji.