Zaprtje javnega življenja v Sydneyju podaljšali še za en mesec

Sydney/Melbourne, 28. julija - Zaprtje javnega življenja v avstralskem Sydneyju so podaljšali še za en mesec, saj število okužb z novim koronavirusom na območju še naprej strmo narašča, cepljenje proti covidu-19 pa poteka počasi, so danes sporočile oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales. V dveh drugih zveznih državah pa so danes odpravili zaprtje javnega življenja.