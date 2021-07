Dnevnik: Višje sodišče kazen za smrt treh beguncev zvišalo na osem let

Ljubljana, 28. julija - Višje sodišče je zvišalo kazen bosanskemu državljanu Izudinu Muminoviću, ki je povzročil prometno nesrečo, v kateri so umrli trije sirki begunci. Enotno kazen pet let in pol, kolikor mu je prisodilo okrožno sodišče, so zvišali na osem let. Tožilstvo je sicer zahtevalo še strožjo kazen, in sicer osem let in enajst mesecev zapora, poroča Dnevnik.