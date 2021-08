Na Velenjski plaži od ponedeljka plačljivo parkiranje

Velenje, 1. avgusta - Na Velenjski plaži bo parkiranje od ponedeljka do konca septembra plačljivo, bo pa urejeno brezplačno parkiranje za invalide in motoriste. Sredstva, zbrana s pobiranjem parkirnine, bodo namenjena urejanju in nadgradnji Velenjske plaže ter nadaljnjemu razvoju te turistične destinacije, ki postaja zelo obiskana, so sporočili z velenjske občine.