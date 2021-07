Več tisoč znanstvenikov spet bije plat zvona zaradi podnebnih sprememb

New York, 28. julija - Približno dve leti potem, ko je več kot 10.000 znanstvenikov iz približno 150 držav skupaj razglasilo svetovne podnebne izredne razmere, zdaj vnovič opozarjajo na problematiko in zahtevajo takojšnje spremembe. "Da bi zaščitili življenje na Zemlji, so te spremembe bolj nujne kot kadarkoli," so zapisali.