Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so se pred objavo četrtletnih poslovnih rezultatov tehnoloških velikanov dobro prodajale, potem ko so se njihove cene v preteklih dneh zvišale. Poročila bodo med drugim objavili Amazon, Apple in Microsoft, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.