V Rimu protesti gostincev proti covidnim potrdilom

Rim, 27. julija - V italijanski prestolnici Rim so se danes zbrali nasprotniki uporabe zelenih oziroma covidnih potrdil kot pogoja za vstop v lokale, kinodvorane, gledališča in športne dvorane. Protest je organiziralo gibanje, ki združuje samostojne podjetnike in lastnike restavracij. Prišlo je več sto ljudi.