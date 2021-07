Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na podravski avtocesti je oviran promet zaradi odstranjevanja posledic požara na vozilu med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti se je pojavil predmet na vozišču pred priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti se je med priključkoma Dobruška vas in Smednik proti Obrežju ter Hrvaški na cestišču znašla žival.

Na mejnem prehodu Obrežje se za vstop v državo s tovornim vozilom čaka več kot dve uri, za izstop iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje se za izstop iz države z osebnim vozilom čaka do pol ure.

Na mejnem prehodu Jelšane se za izstop iz države z osebnim vozilom čaka do pol ure.

Regionalna cesta Zavratec-Smednik bo pri Roviščah pri Studencu zaprta do 11. avgusta. Obvoz je urejen na relaciji Raka-Velika vas pri Krškem-Krško-Arto-Zavratec.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Podutika proti Novim Jaršam.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si