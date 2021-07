Finance o četrtem valu (28. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Rok Pikon v komentarju Preden svarite s četrtim valom, predelajte lekcije tretjega vala piše o četrtem valu epidemije. V prejšnjem so ljudi najbolj iritirali nelogični, stalno spreminjajoči se in slabo skomunicirani ukrepi. Dobro bi bilo, če bi se iz napak kaj naučili in ravnali tako, da bi bila jesen in zima čim manj boleča za vse, meni avtor.