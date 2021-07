Vreme: Zvečer še plohe in nevihte, ponoči se bo zjasnilo

Ljubljana, 27. julija - Zvečer bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ponoči pa bodo padavine povsod ponehale. Delno se bo zjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V večernem času lahko na zahodu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in vroče. Pihal bo šibak veter južnih smeri. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad severozahodno in delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje, nad jugovzhodno Evropo pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda k nam priteka topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo v krajih severno in zahodno od nas še krajevne plohe in nevihte, ponoči pa se bo postopno jasnilo. V sredo bo povečini sončno. Nekaj več oblačnosti bo na območju Alp, kjer bo predvsem popoldne in zvečer lahko nastala kakšna nevihta.