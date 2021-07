Oštir in Frank Elerjeva sta se prijavila tudi na novi razpis za delegirana tožilca

Ljubljana, 27. julija - Matej Oštir in Tanja Frank Eler sta se prijavila tudi na ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, poroča Radio Slovenija. Oštirja in Frank Elerjevo je državnotožilstki svet izbral že po prvem razpisu, a ga je vlada razveljavila. Na pravosodnem ministrstvu so za STA navedli, da do izteka roka niso prejeli prijav na novi razpis.