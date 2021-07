Ljubljanska borza: Indeks malenkost navzgor

Ljubljana, 27. julija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,11 odstotka in se oblikoval pri 1143,36 točke. Nad gladino so indeks potisnile delnice Petrola, Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so ustvarili 822.359 evrov prometa, od tega skoraj polovico s Krkinimi delnicami.