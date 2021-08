V veljavo paket finančnih zakonov

Ljubljana, 11. avgusta - Danes so začeli veljati zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, novela zakona o trgu finančnih instrumentov ter zakon o hipotekarni in komunalni obveznici. Slednji se bo začel uporabljati 8. julija 2022. Gre za paket treh finančnih zakonov, ki so v slovenski pravni red prenesli več evropskih direktiv.