Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 27. julija - Indeksi na borzah v New Yorku so trgovanje začeli s padci. Oči vlagateljev so uperjene v Washington, kjer se bo danes začelo dvodnevno zasedanje odbora za odprti trg centralne banke ZDA Federal Reserve. Analitiki sicer sprememb v denarni politiki tudi tokrat ne pričakujejo. Z zanimanjem pričakujejo tudi poslovne rezultate tehnoloških podjetij.