DZ letos na 27 sejah zasedal več kot 368 ur, sprejel 73 zakonov

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 28. julija - DZ je od 1. januarja do 16. julija letos zasedal na 24 izrednih in treh rednih sejah. V živo jih je potekalo 15, na dvanajstih je bila zaradi epidemije covida-19 možnost sodelovanja na daljavo. Izredne seje so potekale 37 dni, redne pa 13. Skupaj so zasedali dobrih 368 ur, od tega na izrednih sejah skoraj 261. Sprejeli so 73 zakonov in 71 aktov.