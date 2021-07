V pasji vročini ustrezno poskrbimo za ljubljenčke in druge živali

Ljubljana, 28. julija - Izjemno visokim temperaturam pogosto rečemo tudi pasja vročina. Vendar pa takšna vročina psom in ostalim štirinožcem ni ravno pogodu. Živali, za katere skrbimo, v takšnih razmerah nujno potrebujejo pomoč, saj jih vsako leto ogromno trpi in pogine zaradi vročine in pomanjkanja vode, so opozorili v neprofitni organizaciji PETA.