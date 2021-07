Ministrstvo s projektom za boljše prostorsko načrtovanje

Ljubljana, 27. julija - Ministrstvo za okolje in prostor je zagnalo projekt Pilot MOP. Njegov namen je vzpostaviti pogoje za uspešno implementacijo novosti na področju prostorske in gradbene zakonodaje, nadgraditi sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi ter spodbuditi občine in razvojne regije k povezovanju prostorskih podatkov.