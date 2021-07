Raziskava: V Sloveniji minimalna presežna umrljivost med prvim valom epidemije

Ljubljana, 27. julija - Svetovni konzorcij C-MOR je primerjal umrljivost v preteklih petih letih s številom smrti v prvem valu pandemije covida-19 od januarja in avgusta 2020. Ugotovili so, da se je v nekaterih državah pokazala presežna umrljivost zaradi vseh vzrokov, druge države, med njimi tudi Slovenija, pa so imele minimalno ali celo zmanjšano presežno umrljivost.