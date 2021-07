V Celju nameščajo nove postaje sistema KolesCE

Celje, 27. julija - Mestna občina Celje je ta teden začela nameščati nove postaje za izposojo koles v sistemu KolesCE. Postavili bodo 12 novih postaj in do konca poletja kupili 71 novih koles, od tega 43 električnih in 28 navadnih. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 594.000 evrov, slabih 299.000 evrov predstavljajo nepovratne spodbude Eko sklada.