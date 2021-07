V Radencih ustanovili gospodarsko interesno združenje Lokalno je obetavno

Radenci, 27. julija - Radenska, Občina Radenci in Agencija SIV so ustanovili gospodarsko interesno združenje (GIZ) Lokalno je obetavno, ki želi kot povezovalna enota reševati trajnostne regijske izzive s poudarkom na varovanju voda, inovativnosti, krožnem gospodarstvu in podpori lokalnemu okolju.