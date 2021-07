V eksploziji v kemični tovarni na zahodu Nemčije več poškodovanih in pogrešanih

Leverkusen, 27. julija - V kemični tovarni v Leverkusnu na zahodu Nemčije je danes prišlo do eksplozije, v kateri je bilo po zadnjih podatkih poškodovanih 16 zaposlenih, od tega štirje huje, pet pa jih pogrešajo. Nastala je tudi nevarnost za okolico. Zaradi uhajanja strupenih plinov so oblasti prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih in ne odpirajo oken.