Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 27. julija - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ povpraševali po delnicah Krke. Njihov tečaj se je dvignil za skoraj pol odstotka. V pozitivnem območju so bile še delnice Petrola in Save Re, medtem ko delnice Cinkarne, Luke, NLB in Telekoma izgubljajo. Indeks SBI TOP se drži tik nad gladino.