Italijanski maestro in kralj Verdija Riccardo Muti praznuje 80 let

Neapelj, 28. julija - Italijanski dirigent Riccardo Muti danes praznuje 80 let. Znan je kot poznavalec Giuseppeja Verdija oziroma kralj Verdija, rečejo mu tudi vulkan za pultom. Dirigiral je v največjih opernih središčih in najpomembnejšim svetovnim orkestrom, kot so Berlinski in Dunajski filharmoniki.