Na Hrvaškem potrdili 24 let zapora Britancu za umor na Pagu

Zagreb, 27. julija - Hrvaško vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo britanskega državljana Douglasa Kanea in mu potrdilo obsodbo na 24 let zapora zaradi umora in poskusa umora na znani hrvaški plaži Zrće na otoku Pag junija 2018. S tem je sodba 28-letnemu Britancu postala pravnomočna.