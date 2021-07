Za zlatega leva se bo na beneškem filmskem festivalu potegovalo 21 filmov

Benetke, 27. julija - Za glavno nagrado na beneškem filmskem festivalu, zlatega leva, se bo po napovedi organizatorjev potegovalo 21 filmov. Med njimi so Madres paralelas režiserja Pedra Almodovarja, The Power of dog režiserke Jane Campion in Spencer režiserja Pabla Larraina. Letošnja 78. izdaja bo potekala med 1. in 11. septembrom, na njej pa bo zastopanih 59 držav.