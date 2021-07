Med analiziranimi vzorci novega koronavirusa skoraj 95 odstotkov različice delta

Ljubljana, 27. julija - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in klinični inštitut na ljubljanski pediatrični kliniki sta v zadnjem obdobju analizirala 222 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. V analiziranih vzorcih so potrdili tri različice virusa, od tega je bilo največ, kar 94,6 odstotka, različice delta, so sporočili z NLZOH.