Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Potem ko so indeksi trgovanje začeli nekoliko nižje, so kasneje uravnoteženo nihali. Indeks Dow Jones je pri 35.144,31 točke dosegel nov rekord, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so se zvišale, znižala pa se je cena zlata.