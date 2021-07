GZS o novih obveznostih ponudnikov gostinskih storitev

Ljubljana, 26. julija - GZS izvajalce gostinskih storitev glede danes uveljavljenega odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev opominja, da morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu potrošnike obvestiti o nujnosti izpolnjevanja PCT pogojev v prostorih izvajanja dejavnosti in da morajo spoštovanje tega pogoja preverjati pred vstopom v prostor.