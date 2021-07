Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dosežkih slovenskih športnikov na olimpijskih igra v Tokiu. Poročale so o zmagi slovenskega kanuista Benjamina Savška, slovenskega namiznoteniškega igralca Bojana Tokića in slovenskih košarkarjev. Prav tako so poročale o pozivu slovenskega ministra za zdravje Janeza Poklukarja na cepljenje.