Delničarji Mercatorja s sklepom za pokrivanje lanske izgube

Ljubljana, 26. julija - Delničarji Mercatorja so na današnji skupščini podprli sklep, da se lansko čisto izgubo družbe v višini 55,4 milijona evrov pokrije s prenesenim čistim dobičkom v višini 16,3 milijona evrov in s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala za 36 milijonov evrov. Vodstvu družbe so za lani podelili razrešnico.