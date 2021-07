Finance o kakovosti življenja (27. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Blaž Abe v komentarju Ali ste prepričani, da zaradi korone živite slabše? piše o kakovosti življenja pred in med epidemijo covida-19. Avtor se sprašuje, ali se je življenje zaradi epidemije zares poslabšalo, saj se to zaenkrat še ne izraža na finančnih trgih. Mo njegovem mnenju so od denarja bolj pomembni kakovostni medsebojni odnosi.