V Severni Makedoniji zaradi nasilja v parlamentu leta 2017 nove zaporne kazni

Skopje, 26. julija - V Severni Makedoniji so danes v povezavi z nasilnim vdorom v parlament leta 2017 na najmanj šest let zapora obsodili nekdanjega predsednika parlamenta Trajka Veljanoskega, bivšega ministra za promet Mileta Janakieskija, bivšega ministra za delo Spira Ristovskega in bivšega direktorja tajne službe Vladimirja Atanasovskega.