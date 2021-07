Bagdad, 26. julija - V Iraku so v minulem dnevu potrdili 12.180 okužb z novim koronavirusom, je sporočilo iraško ministrstvo za zdravje in dodalo, da gre za rekorden dnevni porast vse od začetka pandemije pred skoraj letom in pol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.