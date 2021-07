Tudi na julijskem zasedanju FOMC ni pričakovati sprememb denarne politike ZDA

Washington, 27. julija - Odbor za odprti trg centralne banke ZDA Federal Reserve (FOMC) danes začenja julijsko zasedanje, pri čemer analitiki tudi tokrat ne pričakujejo sprememb v denarni politiki. Ne glede na to bodo v sredo pozorno spremljali izjavo po zasedanju in skušali razbrati znamenja, kdaj bi se to morda lahko zgodilo.