Bruselj pozval Google k večji preglednosti pri varstvu potrošnikov

Bruselj, 26. julija - Evropska komisija je skupaj z mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov pozvala ameriškega tehnološkega velikana Google k večji preglednosti in usklajenosti s pravom EU. Potrošniki morajo biti seznanjeni s tem, kako so rezultati njihovega iskanja v okviru spletnega iskalnika Google razvrščeni in, ali plačila vplivajo na to razvrstitev.