Černač: Časa za izvedbo naložb ni veliko, ključno sodelovanje

Ljubljana, 26. julija - Minister Zvone Černač je ob potrditvi slovenskega načrta za okrevanje in odpornost poudaril, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki. Prvi razpisi ministrstev bodo po njegovih napovedih na voljo že letos, predplačila pa je pričakovati v avgustu ali septembru.