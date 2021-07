Atene, 26. julija - Grčija se pripravlja na hud vročinski val, saj se bodo od torka dalje temperature čez dan dvignile do 44 stopinj Celzija, ponoči pa predvidoma ne bodo padle pod 30 stopinj. Grški meteorologi in civilna zaščita že svarijo pred posledicami vročine, ki bo predvidoma vztrajala do 8. avgusta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.