Na uvodni tekmi bundeslige do 23.000 gledalcev

Mönchengladbach, 26. julija - Uvodno tekmo nove sezone nemške nogometne bundeslige med Borussio Mönchengladbachom in prvakom Bayernom iz Münchna si bo v Mönchengladbachu lahko ogledalo do 23.000 gledalcev, če v tem severnozahodnem nemškem mestu do dneva tekme, 13. avgusta, ne bo naraslo število okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.