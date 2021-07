V galeriji Osmo/za zvočno-prostorska umetniška instalacija Mihe Godca

Ljubljana, 27. julija - V galeriji Osmo/za bodo ob 19. uri odprli razstavo umetnika in fotografa Mihe Godca z naslovom Con.d/s.ense. Zvočno-prostorska umetniška instalacija s pomočjo kondenzacije pridobiva vodo iz zraka in pri tem kapljice, ki kapljajo v resonančno posodo, sprožijo serijo zvočnih in vizualnih algoritmov, ki ustvarjajo intermedijsko pokrajino.