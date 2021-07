Tunizijski predsednik prekinil delo parlamenta in odstavil premierja

Tunis, 26. julija - Tunizijski predsednik Kais Saied je v nedeljo prekinil delo tunizijskega parlamenta in odstavil premierja Hichema Mechichija. Vladajoča stranka Ennahdha je to potezo predsednika označila za državni udar. Pred parlamentom pa so danes izbruhnili tudi spopadi med predsednikovimi podporniki in podporniki vladajoče stranke.