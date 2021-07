Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija slabše

München, 26. julija - Razpoloženje med nemškimi menedžerji se je julija poslabšalo, ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Glede na junij je kazalnik gospodarske klime padel 1,1 točke na 100,8 točke. Podjetja so svoje trenutno stanje ocenila nekoliko bolje, a so njihova pričakovanja za prihodnost precej manj optimistična, so sporočili iz inštituta.